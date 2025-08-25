РБК: на Дальнем Востоке начали продавать пиво Tumangang из КНДР

Импортер напитка заявил о намерении вывести продукт на рынки Сибири

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пиво производства КНДР бренда Tumangang 11 начали продавать в торговых сетях Дальнего Востока, в частности, в Якутии, Приморье, Хабаровском крае. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора компании-импортера из Владивостока "Восток-Энергия" Станислава Бусика.

"Директор "Восток-Энергия" уточнил, что в планах компании - вывод продукта на рынки Сибири, центральной России и Юга. По оценке Бусика, розничная стоимость бутылки 0,5 л пива, произведенного в КНДР, составляет порядка 160 рублей", - сообщает издание.

