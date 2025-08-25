Достичь данной цели собираются, в частности, за счет рационального освоения запасов разрабатываемых месторождений

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 августа. /ТАСС/. Концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья до 2050 года утверждена в Ханты-Мансийском автономном округе. К 2030 году регион планирует вернуться на уровень добычи нефти в 216 млн тонн ежегодно и в течение последующих 20 лет удерживать эту планку, сообщается на едином официальном сайте госорганов Югры.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В Югре в 2023 году добыча нефти составила 216 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2022 году. По данным властей, в 2024 году она составила около 205 млн тонн, в 2025 году ожидается - 212 млн тонн, в 2026 и 2027 годах - по 210 млн тонн. Ранее власти региона отмечали, что снижение добычи нефти в регионе связано в том числе с соглашением ОПЕК+.

"В ходе заседания правительства Югры утверждена концепция развития ресурсной базы углеводородного сырья в Ханты-Мансийском автономном округе до 2050 года. <...> Основной целью концепции является сохранение до 2050 года доли автономного округа в размере 40% от годовой добычи нефти в России. <…> Целевой сценарий развития предусматривает добычу к 2030 году в Югре 216 миллионов тонн ежегодно и в течение последующих 20 лет удержание этой планки", - сказано в сообщении.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергея Филатова, достичь данной цели планируется за счет рационального освоения запасов разрабатываемых месторождений, освоения не введенных в эксплуатацию месторождений, прироста ресурсов и запасов в результате геологоразведочных работ, а также повышения коэффициента извлечения нефти. "План реализации концепции будет предусматривать конкретные механизмы и шаги, которые мы совместно с органами государственного управления фондом недр планируем реализовать, чтобы сохранить добычу и обеспечить экономическое благополучие региона", - отметил Сергей Филатов.

Документ разработан департаментом недропользования и природных ресурсов автономного округа совместно с Научно-аналитическим центром рационального недропользования имени Владимира Шпильмана и синхронизирован со стратегиями федерального уровня - Энергетической стратегией РФ до 2050 года, Стратегией развития минерально-сырьевой базы России до 2050 года, а также одобрен Федеральным агентством по недропользованию.