РЭО намерен вложить почти 14 млрд рублей в переработку отходов в Алтайском крае

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) планирует вложить порядка 13,9 млрд рублей в четыре комплекса по переработке отходов (КПО) в Павловском, Алейском, Бийском и Славгородском районах Алтайского края. Суммарная мощность предприятий составит порядка 520 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба РЭО.

"Инвестиции РЭО в КПО "Павловский" составят около 6,4 миллиарда рублей, его мощность составит 250 тыс. тонн отходов в год. В КПО "Алейский" и КПО "Бийский" компания направит порядка 2,6 миллиарда рублей на каждый объект, там будут перерабатывать по 100 тыс. тонн в год. Также РЭО планирует проинвестировать КПО "Славгородский" на 2,3 миллиарда рублей, мощность - 70 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.

Алтайский край вошел в перечень из 19 регионов, которые могут ускоренно запускать проекты по созданию объектов обработки и утилизации отходов. Такой механизм заработал в рамках распоряжения российского правительства.

"Алтайскому краю необходимо развивать инфраструктуру обращения с ТКО. Здесь сосредоточены уникальные памятники природы, и нельзя допустить, чтобы они "зарастали" мусором. Развитие отрасли по обращению с отходами позволит улучшить экологическую ситуацию, повысить качество жизни местных жителей, а также скажется на туристической привлекательности региона. Поэтому РЭО инвестирует в каждый из запланированных проектов до 95% от общей стоимости", - сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова, чьи слова приводятся в сообщении.