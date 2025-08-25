В Подмосковье производство муки выросло на 3,5%

В первом полугодии 2025 года предприятия области произвели более 121,6 тыс. тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 121 тыс. тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта произвели в Московской области в первом полугодии текущего года. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"За шесть месяцев 2025 года предприятия области произвели более 121,6 тыс. тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда выпустили 117,6 тыс. тонн. Мука высшего сорта является ключевым компонентом для создания воздушных бисквитов, тортов, пирожных и других кондитерских изделий", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что доля Подмосковья в производстве муки высшего сорта достигла 11,3% от общего объема по Центральному федеральному округу и 4,1% в общероссийских показателях. Ведущими производителями муки в регионе являются АО "Раменский комбинат хлебопродуктов", ООО "Подольский мукомольный завод" и ООО "СКС-торг".