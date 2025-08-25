По данным исследования, лидером по динамике роста популярности стал "Москвич" 6

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спрос на новые автомобили отечественной марки "Москвич" за год увеличился в 1,6 раза. При этом лидером по динамике роста популярности стал "Москвич" 6 (в 3,1 раза) за год. Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"По данным "Авито авто", спрос на новые машины этой марки на платформе вырос в 1,6 раза. Лидером по динамике показателя стал "Москвич" 6 (в 3,1 раза), за ним идут "Москвич" 3е (+35,9%) и "Москвич" 3 (+34,8%). Однако самая востребованная модель бренда - "Москвич" 8", - сказано в сообщении.

По количеству объявлений на "Авито авто" лидирует "Москвич" 3 с долей 92,4%. Средняя цена - автомобиля составляет 1,95 млн рублей.

Кроме того, на вторичном рынке спрос на "Москвичи" увеличился на 39,1%. Среди моделей наиболее существенно выросла популярность "Москвич" 3 - на 46,6%, она же оказалась самой востребованной. На втором месте оказался "Москвич" 3е, на третьем - "Москвич" 6.

Также предложение на подержанные машины марки увеличилось в 2,3 раза. Заметнее всего выросло количество объявлений о продаже "Москвич" 6 (в 2,7 раза). Чаще же всего на платформе встречается "Москвич" 3 с пробегом (84,6% от предложения).

По данным исследования, в среднем на вторичном рынке автомобили бренда "Москвич" подешевели на 13,4% - до 1,4 млн, "что может быть обусловлено, в том числе, увеличением предложения". При этом стоимость "Москвича" 6 снизилась на 15,1%, а "Москвича" 3 - на 14,7%.