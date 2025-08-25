В Прикамье участник картеля на торгах при строительстве дороги выплатил штраф

Сумма штрафа составила более 11,7 млн рублей

ПЕРМЬ, 25 августа. /ТАСС/. Участник картеля на торгах при строительстве автомобильного обхода города Чусовой в Пермском крае спустя девять лет выплатил штраф в размере более 11,7 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФАС России по региону.

"В Пермское УФАС поступили документы, подтверждающие оплату штрафа в размере более 11,7 млн рублей, наложенного службой на ООО "Мостострой-12" в 2016 году", - сообщили в региональном управлении ФАС.

В 2015 году Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края провело аукцион на строительство обхода города Чусовой с максимальной ценой контракта более 1,9 млрд рублей. Заказчиком выступило КГБУ "Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края". К участию в аукционе были допущены две компании - ООО "Мостострой-12" и ООО "Уренгойдорстрой". В ходе торгов "Мостострой-12" снизил максимальную цену контракта на допустимые 0,5%, а "Уренгойдорстрой" - на 1 копейку. В итоге победителем было признано ООО "Мостострой-12". В 2016 году Пермское УФАС уличило компании в картельном сговоре и признало виновными в нарушении Закона о защите конкуренции. Каждой организации был назначен штраф более 11,7 млн рублей. Участники картеля пытались оспорить это решение, однако Арбитражный суд Москвы в 2017 году поддержал позицию Пермского УФАС.

В 2017 году "Мострострой-12" начал процедуру банкротства компании. УФАС России по Пермскому краю подало заявления о включении в реестр требований кредиторов при банкротстве, чем добилось взыскания штрафа. Спустя девять лет после совершения антимонопольного правонарушения "Мостострой-12" оплатил штраф. По информации управления ФАС, денежные средства поступили в бюджет РФ.