Также в ходе поездки в регион помощника президента РФ рассматривались вопросы транспортного обеспечения арктических нефтегазовых проектов

САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 25 августа. / ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на Ямал обсудил вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории Обской губы, а также необходимые для этого технологические решения.

Патрушев посетил поселок Сабетта, строящийся Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, осмотрел объекты завода Ямал-СПГ, производящего сжиженный природный газ. Он также ознакомился с объектами морского терминала морского порта Сабетта.

В аэропорту Сабетты главу Морколлегии встретил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и полпред президента в УрФО Артем Жога. Артюхов отметил стабильно высокой уровень производства СПГ на крупнейшем в России заводе и роль арктического морского порта в выполнении задачи по загрузке Северного морского пути.

Патрушев обсудил вопросы обеспечения безопасности судоходства в акватории Обской губы, необходимые для этого технологические решения.

Отдельно в ходе поездки обсуждались перспективы транспортного обеспечения арктических нефтегазовых проектов, планы по наращиванию перевозок грузов в акватории Севморпути.

Председатель совета директоров Совкомфлота Сергей Франк доложил Патрушеву о перспективах морских перевозок по Трансарктическому транспортному коридору и использованию морского порта Сабетта.

Порт Сабетта

Находящийся за полярным кругом морской порт строился и функционирует в сложных геологических, климатических и гидрологических условиях. При этом является ключевым объектом Северного морского пути - Трансарктического транспортного коридора. По итогам 2024 года более 60% грузопотока СМП составили экспортные поставки сжиженного природного газа с Ямала.