SR Space признали банкротом

Суд открыл конкурсное производство в отношении частного аэрокосмического холдинга

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы постановил признать частный аэрокосмический холдинг SR Space банкротом, следует из данных картотеки суда.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в карточке арбитражного дела. Отмечается, что заседание по делу завершено.

В беседе с ТАСС гендиректор холдинга Олег Мансуров заверил, что ничего необратимого пока не произошло - SR Space оспорит решение суда. "Мы ходатайствовали о переносе и будем добиваться отмены решения - на это у нас есть 15 дней", - сказал он.

По словам Мансурова, суд вынес решение, фактически не предоставив холдингу возможности изложить свою позицию. "Все обязательства перед партнерами и контрагентами сохраняются и будут исполнены в полном объеме в ближайшее время. Компания продолжает работу", - подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что ему неизвестны "причины и мотивы столь поспешного рассмотрения" дела, и заявил, что предпринимательский сектор не получает должной поддержки, а права коммерсантов зачастую остаются без внимания. "Мы последовательно используем все законные механизмы защиты, и ситуация, в которой оказалась компания, станет лишь этапом на пути к восстановлению справедливости и укреплению бизнеса", - отметил Мансуров.

О компании

SR Space создана в 2020 году и является разработчиком суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. В июле 2024 года стала первой частной космической компанией на Московской бирже.

В июле сообщалось, что инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве подала заявление в Арбитражный суд Москвы о признании холдинга банкротом. Тогда Мансуров заявил, что SR Space находится в процессе привлечения инвестиций, и что задолженность организации будет погашена в ближайшее время.