Ограничения не коснутся возможности отправки по почте документов и экспресс-посылок

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Швейцария вслед за многими другими странами со вторника приостанавливает услуги по отправке товаров в США по почте в связи с новыми таможенными правилами США. Об этом говорится на сайте почтовой службы конфедерации.

"С 26 августа 2025 года почта Швейцарии временно не сможет принимать заказы на отправку товаров по почте в США. Причиной этого являются новые таможенные правила правительства США, которые затрагивают все почтовые компании по всему миру", - указывается в тексте. Отмечается, что ограничения не коснутся возможности отправки по почте документов и экспресс-посылок. В почтовой службе отметили, что работают над поиском решений по возобновлению отправки товаров по почте.

Ранее администрация США приняла решение упразднить с 29 августа так называемое исключение de minimis - порог минимальной стоимости импортируемых товаров. Оно позволяло беспошлинно пересылать отправления стоимостью до $800.