МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") продлил программу поддержки для производителей детских игрушек до 1 декабря 2025 года, она включает в себя компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"С 1 сентября маркировка игрушек становится обязательной после завершения пилотного проекта. Мы приняли решение продлить поддержку производителей", - рассказала руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Компании могут выбрать подходящий вариант из четырех типовых комплектов оборудования, они уже настроены и не требуют привлечения внешних специалистов, отметила она. На сайте "Честного знака" также доступны рекомендации для подбора и подключения готовых технических решений для малого бизнеса.

Программа поддержки доступна предприятиями малого или среднего бизнеса. Компании должны иметь сертификат качества или декларацию соответствия на продукцию в категории "Игры и игрушки для детей", а также быть зарегистрированными в системе "Честный знак". Ранее программа была доступна до 1 сентября 2025 года.

Эксперимент по маркировке игрушек проходил в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. В системе "Честный знак" досрочно уже прошли регистрацию почти 17 тыс. компаний, среди них производители игрушек, импортеры и торговые предприятия.