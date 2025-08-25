"Финуслуги": средняя доходность трехлетних вкладов перешла к однозначным значениям

Так, средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля снизилась в августе 2025 года с 10,06% до 9,75% годовых

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Средняя ставка по трехлетним вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля снизилась в августе 2025 года с 10,06% до 9,75% годовых, следует из данных расчета финансового маркетплейса "Финуслуги".

"В настоящее время из всей линейки анализируемых вкладов (от 3 до 36 месяцев) это единственный срок депозита, по которому средняя доходность стала однозначной. Минимальная ставка по таким вкладам в топ-20 составляет 5,7%, максимальная достигает 18,5%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По остальным срокам вкладов (от трех месяцев до двух лет включительно) средние ставки в банках топ-20 находятся в диапазоне 11,12-15,83% годовых.

Длинные вклады - наименее популярные среди населения. В банках число их предложений также менее распространено, нежели короткие сроки. В частности, только в 14 банках из топ-20 есть возможность открыть вклады сроком на три года.

Наиболее высокие ставки предлагаются по вкладам на три месяца: средняя ставка в банках топ-20 по таким вкладам составляет 15,83% годовых по состоянию на 25 августа 2025 года.