Обращений от туристов нет, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Обстановка на курортах Вьетнама Нячанг и Фантьет спокойная, тайфун затронул нетуристические территории страны, обращений от россиян в связи с непогодой не поступало. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Сейчас тайфун начал двигаться на запад, к городу Винь на северном побережье Вьетнама. Как отметили в компании "Спектрум", эта часть страны не пользуются заметным спросом у российских туристов. На курортах Нячанг и Фантьет пока все спокойно. Никаких сообщений от туристов в связи с непогодой не поступало", - говорится в сообщении.

В РСТ отметили, что туроператоры также не получали обращений от туристов, находящихся на китайском острове Хайнань.

"В воскресенье на острове бушевала стихия, дороги были перекрыты, туристы не покидали территорию отелей. В некоторых районах от сильного ветра вылетали стекла, падали деревья. Тем не менее, жалоб от туристов мы не получали. Принимающие компании с ними на постоянной связи. Сейчас тайфун закончился, в городах идет уборка территории и остров возвращается к обычной жизни", - рассказали в компании "Спектрум".

По оценке туроператора, туристов из России на острове Хайнань довольно много, так как регулярные рейсы в крупнейшие города острова Санья и Хайкоу прилетают ежедневно.

Тайфуны, несущие с собой проливные дожди и ураганный ветер - традиционное погодное явление на Хайнане в конце августа и начале сентября. Такое происходит каждый год, поэтому туроператоры учитывают этот фактор при отправке туристов на остров. Однако сейчас туда выполняется много регулярных рейсов из разных городов России, которыми пользуются самостоятельные туристы, объяснили в РСТ.