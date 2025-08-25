Аэропорт города Санья возобновил работу

Из него за последние сутки не смогло вылететь около 600 россиян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт курортного города Санья (южная провинция Хайнань) возобновил работу по приему и отправке самолетов. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе.

"Работа аэропорта возобновлена, рейсы отправляются и принимаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в генконсульстве России в Гуанчжоу ТАСС рассказали, что из города Санья за последние сутки не смогло вылететь около 600 российских граждан. Все они были расселены по гостиницам и ожидали открытия аэропорта. При этом накануне авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что корректирует расписание рейсов, запланированных на 24-25 августа в китайский курортный город Санья, из-за закрытия аэропорта в связи с тайфуном.