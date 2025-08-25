Эти меры хотят принять в 2026 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Банк России в 2026 году планирует запретить покупку кредитных ЦФА неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

"Ограничить круг инвесторов в кредитные ЦФА только квалифицированными инвесторами (планируется в начале 2026)", - отмечается в документах ЦБ.

При этом, по данным регулятора, по выпущенным банком кредитным ЦФА планируется повысить качество раскрытия информации и минимизировать риски для розничных инвесторов.

В частности, Банк России планирует разработать стандарт по раскрытию информации по кредитным ЦФА, так как, по мнению ЦБ, сейчас инвесторы не могут рассчитывать на наличие полной, понятной и своевременной информации о приобретаемом продукте. "В настоящее время отсутствуют детальные требования для эмитентов по раскрытию информации о выпускаемых кредитных ЦФА, необходимые для оценки риска по "передаваемому" кредиту", - подчеркивается в документе.

Также регулятор в 2026 году планирует уточнить требования к минимальному набору показателей, характеризующих качество активов.