Посол в РФ: в товарах СГ должно быть 50% составляющих из Белоруссии и России

Только такие товары получат статус "Товар Союзного государства", отметил Александр Рогожник

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Статус "Товар Союзного государства" будет иметь тот товар, который на 50% состоит из белорусских и российских компонентов. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

"Союзным товаром будет признаваться товар, где на 50% в структуре преобладают составляющие из Беларуси и России", - сказал он.

В мае глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск и Москва планируют до конца года завершить работу над концепцией проекта "Товар Союзного государства", этот статус первыми получат четыре группы товаров.