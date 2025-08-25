Действует уже 13 отделений

ГЕНИЧЕСК, 25 августа. /ТАСС/. Первый полнофункциональный офис банка ВТБ открылся в Геническе Херсонской области, передает корреспондент ТАСС.

"Мы открываем сегодня полнофункциональный офис на территории Херсонской области в городе Геническе. Офис расположен в центральной части города, будет обслуживать как юридических, так и физических лиц. До конца года на новых территориях мы откроем еще 14 отделений. На данный момент действует уже 13 отделений. Также будет установлено 150 банкоматов. На данный момент уже около 100 установлено", - сказал журналистам управляющий банка ВТБ в Новороссии Виктор Шип.

Он добавил, что до конца года на Херсонщине планируют открыть еще один полнофункциональный офис в городе Скадовске. До этого в регионе работали партнерские отделения банка ВТБ на базе МФЦ.

"Он (банк ВТБ - прим. ТАСС) уже открывает проектное финансирование для разворачивающегося строительства многоквартирных домов и индивидуального жилищного строительства. <...> Банк уже сейчас рассматривает инвестиционные проекты, связанные с [их] реализацией на территории Херсонской области. Это проекты как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. <...> Я уверен, что ВТБ займет достойное место среди других финансовых структур на территории Херсонской области", - сказал губернатор региона Владимир Сальдо во время церемонии открытия офиса банка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе банка, в 2024 году ВТБ первым начал кредитовать резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ), а в январе 2025 года выдал первый льготный кредит в рамках госпрограммы по финансированию проектов жилищного строительства. В ходе ПМЭФ-2025 банк ВТБ заключил четыре соглашения на сумму более 40 млрд рублей с предпринимателями из регионов Донбасса и Новороссии, реализующих проекты по строительству жилья и коммерческой недвижимости.