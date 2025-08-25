Он превысил 130 тыс. поездок, сообщил вице-премьер РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Туристический поток между Россией и Белоруссией стабильно растет - по итогам первого квартала 2025 года он увеличился на 6% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до более 130 тыс. поездок. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным.

"Стабильно растет взаимный туристический поток. По официальной статистике, в прошлом году - порядка 670 тыс. поездок. За первый квартал 2025 года - более 130 тыс. Рост - 6%", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

В ходе рабочего визита в Белоруссию вице-премьер обсудил с премьер-министром Белоруссии вопросы двустороннего сотрудничества государств в сфере науки, образования, молодежной политики, туризма и культурно-гуманитарной сфере.

Турчин передал слова благодарности председателю правительства России Михаилу Мишустину и отметил, что правительства Белоруссии и России ведут интенсивную работу по многим направлениям, в том числе в сфере туризма.

"Мы для себя на следующую пятилетку ставим туризм одним из приоритетов развития нашей страны. <…> Учитывая большое количество туристов из наших стран, которые ежегодно посещают и Беларусь, и Россию, мы можем где-то синхронизировать наши усилия, обменяться опытом по продуктам поддержки туризма, программам его развития", - подчеркнул глава правительства республики.

Чернышенко назвал Белоруссию ближайшим союзником и стратегическим партнером России. "Наши страны связывают тесные братские отношения, общая многовековая история, культурное родство. Мы разделяем одинаковые традиционные ценности и принципы справедливости. Хотел бы передать слова благодарности президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Недавно он сказал фразу, которая откликнулась в сердцах всех россиян: "Ближе, чем Россия и российский народ, для Беларуси нет и быть не может", - заключил российский вице-премьер.