Правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Нефтяные компании РФ будут стремиться ограничить средний рост биржевых цен на бензин в августе в пределах величины, которая позволит им получит выплаты по демпферу с учетом повышения индикативной цены на 5 п.п. с 1 августа. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли, знакомый с итогами совещания у вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее агентство со ссылкой на документ сообщало, что Минэнерго и Минфин подготовят изменения в законодательство по корректировке топливного демпфера, чтобы проект был рассмотрен на осенней сессии Госдумы РФ. Так правительство намерено поднять точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты при текущих ценах. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%. Новые предельные цены могут достичь значений - 69 188 руб. за тонну и 71 081 руб. за тонну по автомобильному бензину и дизельному топливу соответственно.

Сообщалось, что цены на бензин на биржевых торгах несколько дней подряд обновляли рекорды, превысив уровень, который позволяет нефтяным компаниям получать выплаты из бюджета в рамках действующего законодательства.

В понедельник бензин АИ-92 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи подешевел на 1,9%, до 69,844 тыс. руб. за тонну, опустившись ниже 70 тыс. руб. за тонну впервые с 14 августа, цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 1,28%, до 78,639 тыс. руб. за тонну.