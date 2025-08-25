Курс юаня снизился до 11,171 рубля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг снизился на 0,33%, до 2 887,24 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,25%, до 1 127,29 пункта. Курс юаня снизился на 7,7 копейки до 11,171 рубля.

"Индекс Мосбиржи в первый торговый день недели двигался в пределах 2 850 - 2 900 п., оставаясь в умеренном минусе. На геополитическом фронте воцарилось затишье - переговорный трек по Украине встал на паузу. Вместе с тем страны ЕС готовятся обсуждать новый пакет антироссийских санкций, а в американском Белом доме подтвердили планы ввести со среды дополнительные пошлины для Индии за торговое сотрудничество с РФ", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

"В лидеры роста на Московской бирже на ожиданиях сильной полугодовой отчетности, которая будет опубликована в конце недели, вышел "Селигдар", - указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В лидеры падения вышли акции "СПБ Биржи" (-3,46%), ценные бумаги МКБ (-2,63%), котировки "Вуш холдинга" (-2,14%) и бумаги "Аэрофлота" (-2,11%)

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что во вторник, 26 августа, доллар будет торговаться на уровне 80-81 рубль, юань - 11,1-11,3 рубля. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов.

В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2 850 - 2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 80-83 рубля, 93-95 рублей и 11-11,5 рубля соответственно.