Также прорабатывается возможность дополнительного финансирования морских перевозок

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Калининградская область получит 480 млн рублей на субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан и жителей региона. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил по итогам встречи с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, которая прошла в Москве.

"Спрос на льготные авиабилеты большой, обратился за дополнительным финансированием. Благодаря содействию Минтранса региону в ближайшее время направят еще 480 млн рублей на субсидированные авиабилеты для льготных категорий граждан, а также жителей региона", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что прорабатывается возможность дополнительного финансирования морских перевозок. Также участники встречи обсудили строительство двух паромов для области и рассмотрели вопрос о выделения опережающего финансирования для ускорения строительства моста через реку Преголя.

Еще одной темой стала модернизация инфраструктуры электротранспорта и трамваев в Калининграде. Проектирование планируется начать в 2026 году.