ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Европейского союза или представителей европейских стран из-за реализации ими положений закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские чиновники провели консультации по этому вопросу на прошлой неделе. В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о рестрикциях в отношении Брюсселя. Кроме того, остается неизвестным, о каких конкретно мерах идет речь и кого именно затронут потенциальные санкции.

7 августа агентство Reuters проинформировало, что Белый дом обязал американских дипломатов в Европе активизировать усилия по противодействию DSA и начать "лоббистскую кампанию для формирования европейской оппозиции" закону, поскольку, как считают в США, данный закон подавляет свободу слова и налагает значительные дополнительные расходы на американские технологические компании.

Как заявила ранее зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен, Брюссель не намерен обсуждать в ходе торговых переговоров с США изменения в ключевых цифровых актах Евросоюза, включая закон о цифровых услугах и закон о цифровых рынках.

Закон ЕС о цифровых услугах вступил в силу в августе 2023 года. Он заметно усилил контроль над 19 платформами, в том числе Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и другими. Если компании не будут соблюдать закон, то им грозит штраф до 6% глобальной выручки.