Ситуация с ценами на бензин в России

Также Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, на котором он поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов, чтобы обеспечить его топливом и соблюсти баланс цен в розничном сегменте, сообщили в правительстве.

"Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для надежного обеспечения внутреннего рынка топливом и соблюдения баланса цен в розничном сегменте. Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо", - говорится в сообщении.

На совещании было отмечено, что поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании идут в штатном режиме, все заявки аграриев удовлетворяются.

В кабмине отметили, что на совещании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в период повышенного летнего спроса, условия поставок и цены на топливо в отдельных регионах страны, вопросы соблюдения антимонопольного законодательства в части его розничной реализации, а также продажа топлива сельхозпроизводителям во время уборочной кампании.

"По информации Минэнерго, в результате увеличения объемов продаж и своевременной отгрузки топлива в регионах цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижаются последние два торговых дня. Производители соблюдают баланс поставок топлива на внутренний рынок в период повышенного спроса", - сообщили в правительстве.

Совещание проходило на фоне роста цен на бирже на прошлой неделе до рекордных значений.

Об уже принятых мерах

На прошлой неделе Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.