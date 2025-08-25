Вице-премьер РФ Александр Новак провел заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Несколько дел возбуждены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) из-за случаев завышения розничных цен на заправках в некоторых регионах. Об этом говорится в сообщении кабмина РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

"ФАС возбудила несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах", - говорится в сообщении.

Ранее в службе сообщали журналистам, что она анализирует цены около 12 тыс. заправок, куда входят АЗС как вертикально интегрированных компаний, так и независимых. В ФАС отмечали, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство принимает меры реагирования.