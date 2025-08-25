Субсидии действуют, в частности, на перелеты в Архангельск, Екатеринбург и Москву

КАЛИНИНГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Финансирование льготных авиаперевозок на калининградском направлении увеличили с почти 322 млн до 1,17 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте Минтранса РФ по итогам рабочей встречи главы министерства Андрея Никитина с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

"В рамках программы обеспечения доступности воздушных перевозок для отдельных категорий граждан на начало 2025 года на калининградское направление было выделено 321,9 млн рублей. Благодаря активной работе Минтранса России и перераспределению средств в результате экономии по другим направлениям финансирование увеличено до 1 млрд 172 млн рублей", - сказано в сообщении.

Субсидии действуют на перелеты в Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Москву, Мурманск и Санкт-Петербург.

По данным Минтранса, механизм субсидирования обеспечивает льготные условия перевозок для граждан до 23 лет, женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет, инвалидов различных категорий, многодетных семей, а также жителей Калининградской области и студентов, обучающихся в регионе.

Господдержка воздушных перевозок по калининградскому направлению реализуется также в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Она обеспечивает круглогодичный доступ к услугам воздушного транспорта для всех граждан РФ. В этом году в перечень субсидируемых маршрутов включены 15 направлений, в том числе Волгоград, Петрозаводск, Нижний Новгород и другие. При экономии бюджетных средств маршрутная сеть будет расширяться, добавили в Минтрансе.