МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, об этом было заявлено на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, который провел вице-премьер России Александр Новак, сообщили в кабмине.

"В настоящее время действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, который будет продлен", - говорится в сообщении правительства.

На совещании штаба неделю назад Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.