ГТС обеспечит создание гарантированных источников водоснабжения населения и улучшит обводнение территории региона

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Комплекс мероприятий по строительству в Астраханской области пяти гидротехнических сооружений (ГТС) за 300 млн рублей завершится в 2030 году. Во время половодья ГТС должны обеспечить безопасность, а также создание гарантированных источников водоснабжения для почти 500 тыс. жителей, сообщили ТАСС в министерстве промышленности, торговли и энергетики региона.

В феврале со ссылкой на региональное министерство государственного управления, информационных технологий и связи сообщалось, что к 2028 году будет построено пять ГТС за 212,8 млн рублей. Проектная документация на проведение подрядных работ по строительству гидротехнических сооружений была разработана в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология", на смену которого пришел федеральный проект "Вода России". В 2025 году эксперты назвали половодье в Астраханской области экстремально маловодным.

"К строительству в 2026 году запланированы 5 водопропускных сооружений на территории Икрянинского, Лиманского и Наримановского районов Астраханской области. По результатам реализации мероприятий к 2030 году <…> численность населения, для которого будут созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, составит 452 тыс. человек", - сообщили в министерстве, отметив, что применяться ГТС будут во время половодья.

В региональной службе природопользования и охраны окружающей среды ТАСС добавили, что новые ГТС после введения в эксплуатацию передадут на баланс районных администраций. Во время половодья они должны будут своевременно открывать и закрывать створы "дамб" для пропуска воды. Строительство ГТС в зоне западных подстепных ильменей обеспечит создание гарантированных источников водоснабжения населения и улучшит обводнение территории Астраханской области.

Последние несколько лет в регионе наблюдаются маловодные или непродолжительные паводки, которые отрицательно влияют на естественное воспроизводство рыбы, приводят к обмелению озер и каналов на нижней Волге и заморам рыбы. Нехватка воды в сельских районах является одним из наиболее острых вопросов для жителей Астраханской области. Основной причиной маловодья является недостаточное количество осадков осенью и зимой, слабое заполнение водохранилищ Волго-Камского каскада, в том числе Волгоградского.