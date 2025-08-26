Депутат Гаврилов рассказал, как сделать социальный вклад эффективно работающим

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Социальный вклад с его лимитом в 50 тыс. рублей является скорее символическим, этот лимит необходимо повысить хотя бы до нескольких региональных прожиточных минимумов семьи. Кроме того, ставку за первые 100 тыс. руб. такого вклада следует повысить до уровня ключевой ставки ЦБ, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"Социальные вклады и счета, введенные с июля 2025 года, подавались как инструмент помощи для малоимущих семей и получателей пособий. Формально условия обозначены привлекательно: ставка по вкладу не ниже максимальной по рынку на срок до года, по счету - не ниже половины ключевой ставки Банка России. Но сам размер - всего 50 тысяч рублей - превращает эту инициативу в полумеру. В условиях роста цен даже трехмесячные расходы на питание и коммунальные услуги часто превышают эту сумму. Получается, что вклад в 50 тысяч превращается скорее в символическую возможность, чем в реальный инструмент накоплений", - полагает он.

При нынешних ограничениях социальный вклад фактически не работает, констатирует Гаврилов. "Он не помогает семьям формировать подушку безопасности, не решает вопрос долгосрочных сбережений, а в лучшем случае дает пару тысяч рублей процентов в год. Для малообеспеченных граждан это никак не влияет на качество жизни", - убежден парламентарий.

Система требует пересмотра: лимит должен быть привязан не к цифре в 50 тысяч, а хотя бы к размеру нескольких региональных прожиточных минимумов семьи, считает Гаврилов. "Тогда вклад стал бы ощутимой поддержкой, позволяющей накопить средства хотя бы на квартал жизни без доходов. Важен и вопрос капитализации процентов, чтобы сбережения реально работали, а не лежали "мертвым грузом". Еще более перспективной выглядит идея автосоздания таких счетов через систему "Соцказна". Сейчас, чтобы открыть вклад, нужно идти в банк, писать заявление, разбираться в тарифах, что для получателей пособий зачастую становится непреодолимым барьером. Если же социальный счет открывается автоматически в момент назначения пособия и на него начисляются повышенные проценты, гражданин сразу получает ощутимую прибавку без лишних усилий", - пояснил депутат.

Важно также пересмотреть условия доходности: для первых 100 тысяч рублей по счету логично установить ставку не ниже ключевой ставки ЦБ, тогда накопления будут сопоставимы с рыночными предложениями и перестанут быть формальностью, уверен Гаврилов. "Такая корректировка позволила бы превратить социальные вклады в реально работающий механизм, который помогает людям формировать резервы, а не просто числится в отчетах как очередная мера поддержки", - считает Сергей Гаврилов.