Акционеры "Русала" проголосовали против снижения вознаграждения Зонневельду

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Акционеры "Русала" на внеочередном собрании проголосовали против уменьшения суммы вознаграждения председателю совета директоров компании до $500 тыс. в год, следует из сообщения компании на Гонконгской бирже.

Сейчас председателем совета директоров "Русала" является Бернард Зонневельд (входит в совет директоров "Русала" с 2016 года).

Против проголосовали 62,74% акционеров, принявших участие в собрании.

В 2024 году Зонневельд получил вознаграждение в размере $1,67 млн, следует из годового отчета "Русала".

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - холдинг "Эн+", основанный Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций, free float - 17,59%.