НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены на этой неделе официально объявить о заключении торгового соглашения с Японией, по которому администрация президента США Дональда Трампа получит порядка $550 млрд в виде инвестиций. Об этом заявил глава американского Минторга Говард Латник.

"Сделка с Японией, о которой мы объявим на этой неделе, предоставит $550 млрд в распоряжение Дональда Трампа", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Латник не стал раскрывать деталей будущего соглашения, однако указал, что средства от этой сделки, вероятно, пойдут на развитие в США сферы редкоземельных металлов, производства полупроводников и медицинских препаратов.

22 июля Трамп сообщил о достижении с Токио "масштабной сделки, возможно самой крупной". По его словам, Япония инвестирует в США $550 млрд, а пошлины на товары из этой азиатской страны составят 15%. Хозяин Белого дома отметил, что власти Японии "откроют свою страну для торговли, в том числе легковыми автомобилями и грузовыми машинами, рисом, определенной другой сельскохозяйственной продукцией и прочим".