ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии планирует инвестировать 10 трлн иен (около $68 млрд) в экономику Индии в течение 10 лет. Как сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei, премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен объявить об этом 29 августа, когда в Токио с визитом приедет индийский премьер Нарендра Моди.

Инвестиции, как отмечается, коснутся восьми ключевых областей, таких как искусственный интеллект, полупроводники, окружающая среда, медицина и другие. Это, как считают в Токио, поможет японским компаниям, в том числе стартапам, планирующим расширить свое присутствие на индийском рынке. Кроме того, инвестиции считаются одним из этапов создания плацдарма для продвижения в Африку, где прогнозируется расширение рынков в связи с ростом населения.

Другим направлением, договоренность о котором может быть достигнута на саммите, станет сотрудничество в области привлечения на работу в Японии и японских компаниях индийских специалистов. Японские власти прогнозируют кадровый дефицит в области передовых технологий в 790 тыс. специалистов к 2030 году. В то же время, как отмечает Nikkei, в Индии ежегодно заканчивают обучение порядка 1,5 млн студентов инженерных специальностей.

За последние пять лет в Японию на работу, обучение или стажировки приехало порядка 25 тыс. индийских специалистов в технологических областях. В ближайшие пять лет этот показатель планируется удвоить.

Одной из проблем, связанных с приемом на работу индийских работников в Японии, является языковой барьер: подавляющее большинство квалифицированных специалистов, устраивающихся на работу за рубежом, едут в англоязычные страны. Японские компании принимают меры для снижения этого барьера, а некоторые - реализуют в Индии меры поддержки, включающие обучение японскому языку и трудоустройство.

Визит Моди в Японию запланирован на 29-30 августа. Вместе с Исибой он, как ожидается, посетит предприятие компании Tokyo Electron, производящей оборудование для микросхем, и учебный центр. Во время визита, как пишет Nikkei, стороны могут впервые за 17 лет принять обновленную декларацию о сотрудничестве в области безопасности.