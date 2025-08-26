Как пояснили в компании, безлимитный интернет на маркетплейсы предоставляется на открытых для подключения тарифах "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium и Black без изменения абонентской платы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор Т2 вводит безлимитный трафик интернета на маркетплейсы Ozon, Wildberries, Lamoda и Авито. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора.

"T2 запускает новую услугу "Безлимит на маркетплейсы". Клиенты популярных открытых тарифов оператора смогут бесплатно пользоваться сервисами Ozon, Wildberries, Lamoda и "Авито" без ограничений по интернет-трафику", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Т2, оператор предоставляет безлимитный интернет на маркетплейсы на открытых для подключения тарифах "Мой онлайн+", "Везде онлайн", Premium и Black без изменения абонентской платы.

Как отметил директор по продукту и клиентскому опыту Т2 Андрей Борзов, оператор наблюдает устойчивый рост трафика, который генерируется приложениями маркетплейсов. "Безлимит на них - наш ответ на стремительно меняющиеся потребности пользователей, которые все чаще делают покупки именно через мобильные устройства. Особенно это актуально в периоды распродаж, праздников или, например, сезона подготовки в школу, как сейчас", - добавил он.