По данным издания, проверке подлежат самолеты авиакомпаний "Ямал", "Россия", "Азимут"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Росавиация предписала авиакомпаниям провести проверку 14 самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) на предмет технических отклонений, встречающихся на некоторых бортах между кабиной пилотов и пассажирской дверью. Судна отправят на ремонт в случае выявления недостатков, сообщают "Известия" со ссылкой на документы ведомства.

По данным издания, проверке подлежат самолеты авиакомпаний "Ямал", "Россия", "Азимут". Согласно документам, бывший замглавы Росавиации Андрей Добряков поручил авиакомпаниям провести сервисные работы на бортах самолетов, выпущенных в 2016 году, которые, предположительно, могут иметь конструктивные отклонения.

Согласно письму производителя воздушных судов ПАО "Яковлев" к Росавиации, проблема касается крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолетов. Уточняется, что для проверки борта необходимо провести детальный осмотр обшивки, а также шпангоутов, балок и стрингеров на предмет складок, трещин, деформаций, ослабления болтовых или заклепочных соединений.