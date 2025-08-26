Цены упали до уровня 2023 года, сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Таунхаусы в городах Подмосковья за год подешевели на 6,2% - в среднем до 21,18 млн рублей. Цены упали до уровня 2023 года, таунхаусы дешевеют быстрее загородных домов, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"В среднем таунхаусы подешевели за год на 6,2%. В среднем по всем городам таунхаус стоит 21 176 691 рубль", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, с августа прошлого года из 34 городов Московской области, где в продаже есть таунхаусы, такая недвижимость подешевела в 21 городах, в 13 городах подорожала.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в Коломне (-57,2%), Сергиевом Посаде (-50,5%), Ступине (-42,5%), Дмитрове (-39,8%) и Королеве (-34,1%). Самый активный рост отмечен в Дедовске, где таунхаусы выросли в цене на 80,6% за год. В Щелкове отмечен рост на 45,9%, в Наро-Фоминске - на 23,4%, в Видном - на 22%, в Апрелевке - на 19,8%.

Средние цены на таунхаусы в Подмосковье откатились к уровню 2023 года, рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "По динамике стоимости они проиграли и домам, которые подешевели всего на 1% за год, и тем более квартирам, где средний лот, напротив, вырос в цене на 3,8%. Спрос на таунхаусы по-прежнему есть, у них своя аудитория, однако интерес к ним не может сравниться с тем бумом, который испытывал этот рынок 20-25 лет назад, когда формат только появился в России. Сейчас новые проекты в этом сегменте почти не выходят на рынок, предложение в основном сосредоточено на вторичке", - пояснил собеседник агентства.

Уточняется, что самое большое предложение жилья такого типа в Подмосковье находится в Истре (304 объекта), Домодедове (170), Подольске (85), Химках (69) и Красногорске (62). В целом за год объем предложения сократился на 3%.

Дорогие и дешевые

Согласно исследованию, самые дорогие таунхаусы продаются в подмосковном Одинцове - в среднем, за 63,51 млн рублей, а также в Истре (49,01 млн), Красногорске (43,99 млн), Химках (37,62 млн) и Долгопрудном (35,83 млн).

Самые дешевые объекты выставлены на продажу в Егорьевске, где они оцениваются в среднем в 4,55 млн рублей, то есть в 14 раз меньше. Кроме того, доступные таунхаусы есть в Сергиевом Посаде (5,50 млн), Коломне (5,83 млн), Ступине (9,06 млн) и Лосино-Петровском (9,16 млн).

Таунхаус (от англ. townhouse - городской дом) - малоэтажный жилой дом здание на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (без общего подъезда).