Таиланд заинтересован в сотрудничестве с РФ в сферах торговли и энергетики

БАНГКОК, 26 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Таиландский бизнес заинтересован в налаживании сотрудничества с Россией в сферах торговли продовольственной и сельскохозяйственной продукцией, энергетики, туризма и инновационных технологий. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил руководитель официального представительства Международного альянса стратегических проектов БРИКС в Таиланде Мичай Тхаучарын, комментируя вопрос участия делегации королевства в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Команда Международного альянса стратегических проектов БРИКС из Таиланда примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. С точки зрения экономических возможностей этот форум является важной площадкой для построения международных сетей сотрудничества в области инвестиций, торговли и реализации совместных проектов в будущем, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таиландский бизнес проявляет интерес к развитию сотрудничества с Россией в различных сферах, включая торговлю и инвестиции, сельское хозяйство, продовольствие, энергетику, туризм, а также технологии и инновации. Это направления, которые можно развивать и которые способны приносить взаимные выгоды", - сказал он.

Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг в июне 2024 года в Нижнем Новгороде вручил своему российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать полноправным членом БРИКС. Таиланд в декабре того же года получил уведомление от РФ о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года. Бангкок принял приглашение Москвы стать страной-партнером, назвав этот шаг важнейшим на пути присоединения к объединению в качестве полноправного члена в будущем.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано 90 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.