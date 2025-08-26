Это связано с увеличением ставок по банковским вкладам

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Инвестиционный спрос на недвижимость в Краснодарском крае снизился примерно на четверть из-за роста ставок по банковским вкладам, которые стали для инвесторов более выгодной и надежной альтернативой. Об этом рассказала в беседе с ТАСС директор департамента продаж "Инсити девелопмент" Ксения Гагарина.

"Мы наблюдаем падение инвестиционного спроса на объекты недвижимости региона. По нашей аналитике, активность покупателей-инвесторов снизилась приблизительно на четверть (20%) по сравнению с показателями прошлого года. Основная причина - рост ставок Центрального банка на вклады, приведший к повышению доходности банковских депозитов", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вместо вложений в недвижимость инвесторы сейчас предпочитают банковские депозиты как более быстрый и надежный способ сохранения и приумножения капитала. Однако, как отметила Гагарина, эта тенденция является временной. "Долгосрочный тренд - это восстановление позиций. После смягчения политики Центробанка и снижения ключевых ставок, инвестиции в жилье вновь станут привлекательными", - сказала она.

По данным ЦБ, в 2025 году кредитная активность жителей Краснодарского края снизилась почти в 20 раз: на 1 июля прирост составил 1,5% (1,5 трлн рублей) против 31% годом ранее. Причина также связана с высокими процентными ставками, из-за которых жители региона стали брать меньше займов. Несмотря на постепенное снижение ставок вслед за ключевой, интерес к кредитам пока остается сдержанным, сообщали в пресс-службе Южного главного управления Банка России.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе по объемам ввода в эксплуатацию жилья. По итогам 2024 года регион стал одним из лидеров по общему объему строительных работ, обеспечив 3,3% от общероссийского показателя. Объем работ в крае за прошлый год достиг 554,8 млрд рублей, что на 14,3% больше, чем в 2023 году, а всего за год было введено в эксплуатацию 32 704 здания.