В Пулково отменили или задержали вылеты более 20 самолетов

В частности, задержаны рейсы в Анталью, Хургаду, Надым и Сочи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Отправка порядка 25 рейсов задержана или отменена в аэропорту Санкт-Петербурга. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Так, согласно информации на табло, задержаны рейсы в Анталью, Хургаду, Надым, Сочи, Москву, Шарм-эш-Шейх, Стамбул, Калининград, Тамбов. Отменены рейсы в Москву, Мурманск, Грозный.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали о введении в аэропорту Пулково временных ограничений на прием и выпуск самолетов. В 06:34 мск Росавиация проинформировала, что аэропорт возобновляет обслуживание рейсов, их прием и вылет осуществляется по согласованию с соответствующими органами.