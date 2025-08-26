Собянин: Москва не планирует вводить туристический налог

Мэр столицы отметил, что валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 трлн рублей в год

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не рассматривают вопрос введения туристического налога, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Вопрос не в том, чтобы ты въехал. Важно, чтобы ты поселился легально в гостинице, пошел в ресторан, заказал экскурсию. Валовый продукт от туризма в Москве достиг 1,7 триллиона рублей в год - это значимая часть экономики. Поэтому взимать дополнительные туристические сборы - какой смысл", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Президент России Владимир Путин 12 июля 2024 года подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Туристический налог является местным налогом, муниципалитеты должны самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц.