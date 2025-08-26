По данным издания, европейским чиновникам, работающим над 19-м пакетом рестрикций, не удается уложиться в сроки

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Евросоюз столкнулся с "творческим кризисом" при разработке нового пакета антироссийских санкций и хочет усиления санкционного давления Вашингтона на Москву, поскольку фактически исчерпал собственные возможности. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, европейским чиновникам, работающим над 19-м пакетом рестрикций, не удается уложиться в сроки. По словам четырех европейских дипломатов, новых серьезных мер в отношении российских энергоносителей в рамках очередного пакета не ожидается. Politico уточняет, что рестрикции, вероятно, коснутся так называемого теневого флота, с помощью которого Москва якобы обходит санкции.

Издание пишет, что в Брюсселе приходят к выводу, что закручивать гайки должны США. Европа пытается "убедить [президента США Дональда] Трампа использовать глобальное финансовое влияние США" для попыток навредить российской экономике в случае, если Москва не поддержит предложенную Вашингтоном переговорную тактику по Украине.