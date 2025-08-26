Советник президента России Антон Кобяков отметил, что это подтверждает статус форума "как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и остального мира"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Представители из более 70 стран и территорий подтвердили участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2025 году. Об этом сообщили в Фонде Росконгресс.

"Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и остального мира", - сказал советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.