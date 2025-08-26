По данным Роспатента, это может произойти в апреле 2026 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева может лишиться прав на товарные знаки "Алла" и "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит действие исключительного права на них. Это следует из базы Роспатента.

По данным Роспатента, товарные знаки "Алла Борисовна" и "Алла" были впервые зарегистрированы в 1997 году. Последний раз сроки действия товарных знаков продлевались 29 декабря 2016 года до 25 апреля 2026 года.

Товарные знаки "Алла Борисовна" и "Алла" зарегистрированы по 20 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ), среди которых продажа веществ для стирки, фармацевтические препараты, транспортные средства, бижутерия, посуда, одежда, игрушки, алкогольные напитки, табак, а также использование знака в сфере образования, здравоохранения и в рекламе.