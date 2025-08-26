В начале июля "БКС мир инвестиций" запустил новый открытый фонд "БКС ОФЗ с выплатой дохода"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инвесторы вложили в новый облигационный фонд БКС, сочетающий в себе ОФЗ и денежный рынок, более 1 млрд рублей с начала июля. Об этом сообщили в пресс-службе "БКС мир инвестиций".

"В условиях снижения ключевой ставки ЦБ облигации с фиксированным купоном обладают высоким потенциалом роста стоимости. Таким образом, можно получить не только регулярный пассивный доход, но и прирост стоимости паев. По этой причине облигационные фонды сегодня вызывают повышенный интерес у инвесторов. За полтора месяца с момента запуска фонд БКС привлек более 1 млрд рублей клиентских средств", - отмечается в сообщении.

В начале июля "БКС мир инвестиций" запустил новый открытый фонд "БКС ОФЗ с выплатой дохода". "Стратегия заключается в том, чтобы обеспечить прирост капитала за счет увеличения стоимости облигаций и регулярной выплаты купонов, которые инвестируются в инструменты денежного рынка внутри квартала", - подчеркнули в БКС.

В ПИФ БКС входит портфель наиболее ликвидных гособлигаций с фиксированным купоном. Реинвестирование купонов в денежный рынок в течение квартала нацелено на увеличение потенциального дохода инвестора. По итогам квартала предусмотрены регулярные выплаты.