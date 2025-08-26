Форум является одним из ключевых механизмов формирования новой архитектуры международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил советник президента России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Решения, которые принимаются на Восточном экономическом форуме, имеют долгосрочный, стратегический эффект. Об этом сообщили в Фонде Росконгресс со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря Организационного комитета ВЭФ Антона Кобякова.

"Именно через конкретные совместные проекты и доверительный диалог на форуме определяются будущие векторы экономического роста, цифровой трансформации и устойчивого развития для всего макрорегиона, консолидируются усилия государства и бизнеса для формирования прорывных инициатив, определяющих контуры мировой экономики на годы вперед. Таким образом, результат ВЭФ - решения, имеющие долгосрочный, стратегический эффект", - сказал Кобяков.

Кобяков отметил, что ВЭФ является одним из ключевых механизмов формирования новой архитектуры международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев добавил, что в этом году на ВЭФ обсудят то, какие еще инструменты развития нужны на Дальнем Востоке. "В этом году Восточный экономический форум проходит в десятый раз. Мы подводим итоги того, что у нас получилось, советуемся, какие инструменты развития нужны для того, чтобы в полном объеме выполнять поручение президента по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что всего в экономику Дальнего Востока было вложено 20 трлн рублей за 10 лет. "Именно с Дальнего Востока начались территории опережающего развития и программа "Гектар", льготная ипотека и мастер-планы развития городов. На Дальнем Востоке с применением мер государственной поддержки реализуется свыше 2900 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 10,6 трлн рублей. Благодаря этому в экономику Дальнего Востока уже вложено 5,4 трлн рублей частных инвестиций. К 2030 году этот показатель должен составить 12 трлн рублей. Всего в экономику Дальнего Востока за 10 лет вложено 20 трлн рублей. Мы будем продолжать и дальше развивать наш Дальний Восток, привлекать инвесторов, запускать новые предприятия, улучшать жизнь дальневосточников, развивая социальную инфраструктуру, меняя пространство городов, строя школы, детские сады, больницы, поликлиники, спортивные и социальные объекты", - сказал он.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков.