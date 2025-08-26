НСПК представила новый сервис для блокировки мошеннических операций

Это поможет сохранить деньги жертвы, когда обманутый клиент собирается внести наличные через банкомат на карту дроппера

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК) разработала новый сервис, с помощью которого сможет по поручению эмитента блокировать операции по пополнению карт "Мир" наличными через банкоматы в случае подозрения мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НСПК.

"Одна из распространенных мошеннических схем - NFCGate - включает этап, когда обманутый клиент вносит наличные через банкомат на карту дроппера. Благодаря новому сервису банки смогут передавать в НСПК информацию о потенциальных картах дропов и запрашивать у НСПК блокировку таких операций", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным НСПК, сервис разработан по запросу рынка и будет доступен для всех банков страны. Решение о его применении банки будут принимать самостоятельно.

"Новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков. По запросу эмитента НСПК будет отклонять пополнение карт, которые ранее использовались в мошеннических схемах, включая NFCGate. Решение принимается на основе данных НСПК. В настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить сервис в свои антифрод-системы", - отметил заместитель директора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев, слова которого привели в пресс-службе.

Если внесение денежных средств отклонено, клиент получит уведомление о причине - эта информация будет доведена до банка-эквайрера. Если у человека возникнут дополнительные вопросы, он может обратиться в банк для их решения, добавили в пресс-службе.