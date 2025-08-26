Капуста, картофель и морковь значительно подешевели летом 2025 года

Стоимость свеклы и лука выросла, говорится в совместном исследовании компаний АКОРТ и Ntech

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цены на капусту, картофель и морковь в летнем сезоне по сравнению с аналогичным периодом 2024 года заметно снизились, тогда как стоимость свеклы и лука выросла. Об этом говорится в совместном исследовании компаний АКОРТ и Ntech, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Капуста в целом по стране за год подешевела на 32%, картофель - на 3%, морковь - на 2%. Стоимость свеклы и лука выросла на 8 и 13% соответственно", - указано в нем.

По данным аналитиков, в торговых сетях лидером снижения цен в овощной категории на 33-й неделе стала белокочанная капуста: минимальные цены на нее снизились на 38,3% по сравнению с серединой августа 2024 года - до 29 рублей за 1 кг. Минимальные цены на картофель снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - с 42 до 35 рублей за 1 кг. Морковь подешевела на 10%, до 37 рублей за 1 кг.

При этом минимальная стоимость репчатого лука в крупной сетевой рознице осталась на том же уровне, что и годом ранее - 38 рублей за 1 кг. Свекла подорожала за год на 9%, до 49 рублей за 1 кг, отмечают эксперты.

По данным компании, в категории фруктов за год подешевели виноград (-4%) и нектарины (-3%). Яблоки, напротив, подорожали на 22% год к году, однако самые доступные отечественные яблоки в сетях АКОРТ дорожали медленнее - на 9%, до 110 рублей за 1 кг. Однако, на 33-й неделе по сравнению с предыдущей яблоки подешевели на 2%. Цена на яблоки первой ценовой категории снизилась еще сильнее - на 5%.

По словам председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова, годовой прирост цен на российские яблоки связан с влиянием прошлогодних заморозков - из-за них урожай 2024 года был низким, и запасы в хранилищах начали заканчиваться раньше обычного. Однако на прошлой неделе в сетевой рознице уже началось сезонное снижение цен, при этом на яблоки социальной категории розничные цены были в среднем на 6 рублей ниже закупочных.