САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки на Ямал обсудил с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым развитие судоходства по внутренним водным путям и модернизацию портов.

Во встрече принял участие полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Патрушев и Артюхов обсудили вопросы, связанные с развитием судоходства по внутренним водным путям и модернизацией портовой инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено реализации проекта по развитию Лабытнангского промышленно-логистического узла на базе индустриального парка.

Рассмотрен ход формирования новых объектов энергетической инфраструктуры, вопросы привлечения инвесторов и резидентов, продукция которых будет производиться на территории порта.

Кроме того, рассмотрены вопросы развития инфраструктуры в морском порту Сабетта, обеспечения безопасности судоходства.