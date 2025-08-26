Казахстан не получил подтверждение от РФ о финансировании строительства двух ТЭЦ

Казахстанская сторона рассматривает вопрос самостоятельной реализации проектов, сообщил вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов

АСТАНА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана пока не получили подтверждение от российской стороны о финансировании проектов двух ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, строительство которых ранее планировалось при участии РФ. Об этом сообщил на брифинге вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов.

"По Кокшетауской ТЭЦ уже решение принято, компания "Самрук-Энерго" самостоятельно начала реализацию проекта. По Семею и Усть-Каменогорску, так как в рамках межправсоглашения у нас уже эти договоренности были, мы рассматривали [участие российской стороны]. Но, к сожалению, на сегодняшний момент подтверждения финансирования с российской стороны нет, поэтому мы активно рассматриваем вопрос самостоятельной реализации этих проектов", - сказал Есимханов. По его словам, окончательное решение о том, как будут строить эти ТЭЦ, будет принято в ближайшее время, возможно, уже в сентябре 2025 года.

"У нас есть межправсоглашение, в рамках него "Самрук-Энерго" определенную переговорную работу [с российской стороной] ведет, но пока результатов нет", - пояснил вице-министр энергетики.

В июле первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр сообщал, что компания "Интер РАО", обязуясь построить в Казахстане три ТЭЦ, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. Но это не удалось сделать, поэтому в Казахстане было принято решение построить эти ТЭЦ самостоятельно. В то же время Скляр отметил, что если республика получит предложение от российских коллег по финансированию, то "Самрук-Энерго" может выбрать их в партнеры.

В августе член правления "Интер РАО" по стратегии и инвестициям Александр Киселев сообщал, что правительство России, в том числе Минфин, прорабатывает вопрос организации финансирования строительства ТЭЦ в Казахстане. По его словам, если все вопросы будут решены, то контракт на проектирование ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске будет подписан в 2025 году.

Соглашение о возведении ТЭЦ

Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году. Документом предусмотрено предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны. 15 июля на пресс-конференции премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что возведение ТЭЦ в Кокшетау, строительство которой ранее планировали при участии РФ, казахстанская сторона начала самостоятельно.