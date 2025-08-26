На Запорожской АЭС не выявили нарушений в системе учета ядерных материалов

Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме, сообщили представители станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора по итогам проверки не выявили нарушений в системе учета ядерных материалов Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили на ЗАЭС.

Отмечается, что хотя такие проверки носят регулярный характер и являются частью системы постоянного контроля за ядерной безопасностью, они "приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации".

"Ростехнадзор проверил систему учета ядерных материалов на Запорожской АЭС. <…> В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме", - говорится в Telegram-канале станции.

Глава Росатома Алексей Лихачев 18 февраля заявил ТАСС, что по его распоряжению готовится большая программа ввода в действие Запорожской атомной электростанции. Это получение лицензий на установки и работу персонала, а также работа с топливом, создание системы выдачи электроэнергии и др.

Запорожская АЭС - российский ядерный объект на берегу Каховского водохранилища в Энергодаре. ЗАЭС является самой крупной атомной станцией в Европе, включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Сейчас все они находятся в состоянии холодного останова и не вырабатывают электроэнергию. ВСУ с 2022 года обстреливают жилые районы Энергодара и территорию станции из артиллерии и атакуют дронами. С сентября 2022 года на станции постоянно находятся эксперты миссии МАГАТЭ. Ее состав регулярно ротируется.