Документы направлены на усиление защиты граждан

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам, направленный на усиление защиты граждан. Соответствующие документы опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает министерство.

"Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде", - говорится в сообщении.

Так, согласно документам, способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ, как пояснили в министерстве, можно будет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банка, с помощью национального мессенджера, а также в МФЦ. Также на "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн.

Кроме того, предлагается ввести усиленное взаимодействие банков и операторов при помощи внедрения автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод", это поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Вместе с тем, будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий, если в случае бездействия оператора связи мошенники украли средства с мобильного счета, то оператор будет должен их возместить. "Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация", - пояснили в министерстве.

Что еще предлагается

Как рассказали в Минцифры, в рамках второго пакета мер министерство предлагает дать абонентам возможность ввести запрет входящих вызовов с иностранных номеров, а в остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера, как считают в министерстве, позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

В свою очередь для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.

"Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей", - сообщили в министерстве.