"Газпром" и Монголия договорились о сотрудничестве в области газа и нефти

Глава холдинга Алексей Миллер и вице-премьер страны Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве для развития партнерства в области газа и нефти, говорится в сообщении российского холдинга.

26 августа делегация "Газпрома" во главе с главой холдинга Алексеем Миллером совершила рабочий визит в Монголию, где обсудила перспективы взаимодействия в газовой сфере с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром и вице-премьером Монголии Сайнбуянгийном Амарсайханом.

"В присутствии президента Монголии У. Хурэлсуха Алексей Миллер и С. Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве между правительством Монголии и ПАО "Газпром". Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти", - сказано в сообщении.