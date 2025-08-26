Учитывая отсутствие на этих территориях развитой сети автомобильных и железных дорог, водные пути являются практически безальтернативными, отметил помощник президента РФ, глава Морской коллегии

САЛЕХАРД, 26 августа. /ТАСС/. Речной и морской транспорт важны для жизнедеятельности и экономического развития арктических районов Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта.

"Речной и морской транспорт имеют важное значение для обеспечения жизнедеятельности и экономического развития северных, арктических районов Сибири и Дальнего Востока", - подчеркнул Патрушев. Учитывая отсутствие на этих территориях развитой сети автомобильных и железных дорог, водные пути являются практически безальтернативными, уточнил он. "По ним осуществляется доставка различных грузов, в том числе грузов в рамках северного завоза", - добавил глава Морской коллегии.

По его словам, морской и речной транспорт широко используются для доставки оборудования и строительных материалов, в том числе к местам освоения арктических месторождений.

"По поручению президента России обсудим сегодня вопросы, связанные с развитием Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и модернизацией инфраструктуры Салехардского речного порта", - указал Патрушев.

Он напомнил, что вопрос эффективного использования потенциала внутренних водных ресурсов был рассмотрен на заседании Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности в марте этого года. По его итогам было дано поручение о проработке комплексного пилотного проекта по развитию территорий и внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна в пределах Сибирского федерального округа.

Проект, отметил глава Морской коллегии, предполагает реализацию мероприятий по обеспечению взаимосвязанного развития судоходства, гидроэнергетики, системы орошения и мелиорации, освоения минерально-сырьевых ресурсов, а также по защите территорий и населения от чрезвычайных ситуаций. "Прошу в ходе совещания доложить о проделанной работе по реализации указанного поручения, высказывать конкретные предложения по развитию Обь-Иртышского бассейна и давать оценку мерам, отраженным в проекте решения нашего совещания", - резюмировал Патрушев.